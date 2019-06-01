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Taksicilerden Uber talebi: “Kanunlarla tamamen yok edilmesini istiyoruz”

Uber uygulamasının Türkiye’den çekilmesine ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’nin Başkanı Fahrettin Can, “Uber bugün çekildi ama yarın tekrar geri gelebilir veya başka bir firma yine farklı bir dijital çağrı sistemi üzerinden gelebilir.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:23
Taksicilerden Uber talebi: “Kanunlarla tamamen yok edilmesini istiyoruz”

Uber uygulamasının Türkiye’den çekilmesine ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’nin Başkanı Fahrettin Can, “Uber bugün çekildi ama yarın tekrar geri gelebilir veya başka bir firma yine farklı bir dijital çağrı sistemi üzerinden gelebilir. Bu nedenle biz kanunlarla bunun tamamen yok edilmesini istiyoruz” dedi.


Dijital bir uygulama üzerinden yolcu taşımacılığı yapan Uber, dün itibariyle Türkiye’de faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Uber uygulamasının Türkiye’den çekildiğini duyurmasına en çok da taksici esnafı sevindi.


“Bugün çekildi ama yarın tekrar geri gelebilir, kanunlarla tamamen yok edilmesini istiyoruz”


Uber uygulamasının Türkiye’den çekilmesinin ardından konuya ilişkin basın açıklaması yapan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’nin Başkanı Fahrettin Can, “Uber bugün çekildi ama yarın tekrar geri gelebilir ve ya başka bir firma yine farklı bir dijital çağrı sistemi üzerinden gelebilir. Bu nedenle biz kanunlarla bunun tamamen yok edilmesini istiyoruz. Yani korsan taşımacılığın yüzde 100’e yakın önüne geçilebilmesi için kanunlarla bunun bertaraf edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve siyasi otoritenin duruşu Uber’in çekilmesine yol açmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Yolcu taksi şoförünü puanlayacak


İstanbul Havalimanı’nda yolcu memnuniyetini arttırmak için kısa bir süre sonra yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini kaydeden Fahrettin Can, “5 yıldır biz Uber ile mücadele veriyoruz. 5 yıldır taksici esnafını mağdur edilmiştir, taksicinin ekmeğini çalmıştır. Kendileri de siyasi otoritenin önüne çıkarak ‘Biz mağdur olduk’ diye feryat etmekteler. Halbuki mağdur olan taksici esnafıdır. Hiç hakları olmadığı halde taksicilerin ekmeğini çalmışlar ve mağdur etmişlerdir. Yolcu gelip araca bindiğinde araç şoförünün fotoğraf ve isimi gibi bilgileri yolcunun önündeki ekrana çıkacak. Şikayet edebileceği yerler belli olacak. Yolcu örneğin Taksim’e gitmek istiyorsa şoför farklı güzergahın olduğunu ve bu yolun kaç dakikada kaç liraya gideceğini yolcu bilecek. Sonra indiğinde yolcu taksi şoförüne puan verecek. O puanda hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de kooperatifimiz tarafından takip edilecek” dedi.


Havalimanındaki taksi sayısı bine çıkacak


İstanbul Havalimanı’nda artan talep doğrultusunda taksi sayısının da ilerleyen dönemde arttırılacağını dile getiren İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperafiti Başkanı Fahrettin Can, "Şu an 800 araçla İstanbul Havalimanı’nda çalışıyoruz. Çok yakında genel kurulumuz ve İGA’nın isteği ve arz talep doğrultusunda bunu bine çıkaracağız" şeklinde konuştu

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:23
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