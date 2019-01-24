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Taksicilerden "korsan taksi" protestosu

Samsun'da taksiciler, "Korsan Kullanma, Taksimetre Kullan" sloganıyla şehir turu atarak korsan taksilere tepki gösterdi

24 Ocak 2019 Perşembe 15:25
Taksicilerden "korsan taksi" protestosu

SAMSUN (AA) - Samsun'da, "Korsan Kullanma, Taksimetre Kullan" sloganıyla şehir turu atan taksiciler, korsan taksileri protesto etti.

Canik ilçesinde toplanan taksiciler, korsan taksileri protesto etmek amacıyla konvoy yaparak şehir turu attı.

Taksilerinin üzerine "Korsan Kullanma, Taksimetre Kullan" yazan taksiciler, korna çalarak vatandaşları korsan taksilere karşı uyardı.

Taksicilerin şehir turu, Atatürk Anıtı önünde son buldu.

Samsun Taksiciler Derneği Başkan Vekili Utku Karaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlardan korsan taksi kullanmamalarını istediklerini söyledi.

Korsan taksicilerin emek hırsızlığı yaptığını ifade eden Karaduman, "Korsan taksiyi kullanan vatandaşlar, araçlarda güvende değildir. Devletimizin bize verdiği imkanlarla araçlarımız yenilendi. Bu araçlarda daha güvenli, daha konforlu, daha rahat yolculuk yapabilirler. Taksilerde mutlaka taksimetre kullanın. Taksimetre kullanmak size ekonomik anlamda da çok büyük katkı sağlayacaktır. Korsanı tercih etmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

Karaduman, korsan taksicilerle mücadeleyi her platformda sürdüreceklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:25
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