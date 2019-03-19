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Taksiciler Türkiye’nin ’En’lerini seçti

Bağcılar Belediyesinin ev sahipliği yaptığı 4’üncü Taksiciler Ödül Töreni’nde siyaset, sanat, medya ve spor kategorilerinde taksicilerin seçtiği “Türkiye’nin En’leri” ödüllerine kavuştu.

19 Mart 2019 Salı 22:45
Taksiciler Türkiye’nin ’En’lerini seçti

Bağcılar Belediyesinin ev sahipliği yaptığı 4’üncü Taksiciler Ödül Töreni’nde siyaset, sanat, medya ve spor kategorilerinde taksicilerin seçtiği “Türkiye’nin En’leri” ödüllerine kavuştu.


Taksici esnafı ve Bağcılar Belediyesi iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Taksiciler Ödül Töreni" Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. İstanbul’un 39 ilçesindeki 150 taksi durağına konulan sandıklarda oy kullanan 36 bin taksici, çeşitli kategorilerde başarılı isimleri belirledi.Siyaset, sanat, medya ve spor dallarında başarılı bulunan 40 isim ödüle layık görüldüğü programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yılın Devlet Adamı", Binali Yıldırım ise "Yılın Siyasetçisi" seçildi.


TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın da katıldığı törende, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sahneye klasik bir taksinin direksiyonunda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ile birlikte girdi. Renkli görüntülere sahne olan törende ünlü sanatçılar sevilen şarkılarını seslendirirken taksiciler gece boyunca doyasıya eğlendi.



“Müşteriyi başınızın üzerinde taşıyacaksınız”


Gecede bir konuşma yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Taksici kardeşlerim, şoför kardeşlerim, minibüsçü kardeşlerim bize büyük bir gurur yaşatıyorsunuz.Taksiciliğin çilesini çeken birisi olarak sizin hakkınızı hukukunuzu korumak benim için en önemli görevdir. Sizden bir isteğim var; öyle müşteri beğenmemek yok. Uzak yakın mesafe yok. Müşteriyi başınızın üzerinde taşıyacaksınız. Söz mü? O halde İstanbul sizinle, Binali Yıldırım sizinle beraber. İstanbul sokakları sizden sorulur” dedi.



“Hayatın her alanında taksici kardeşlerimizi görüyoruz”


32 yıldır siyaset yaptığını ve belediyecilikte 20. yılını doldurmak üzere olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Hayatın her alanında taksici kardeşlerimizi görüyoruz. Bu defa ekranın arkasındaki bizlere radyo üzerinden özellikle en fazla dinleyen kardeşlerimizin intibaları ve değerlendirmeleri her zaman bizim için büyük değer ifade etmiştir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 22:45
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