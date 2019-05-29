Taksiciler iftar sofrasında buluştu

Balıkesir Ali Hikmet Paşa Meydan Taksi durağı ve çevre esnafı tarafından düzenlenen sokak iftarında vatandaşlar hep birlikte oruç açtılar. İftarın ardından çay sohbetine katılan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan vatandaşlarla sohbet ederek taksici esnafının sorunlarını dinledi.

Balıkesir Ali Hikmet Paşa Meydanı Yeşilli Caddesi Bankalar Sokak esnafı ve taksici esnafı tarafından düzenlenen sokak iftarı yaklaşık 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ezanın okunmasıyla birlikte taksiciler, çevre esnafı ve vatandaşlar hep birlikte oruç açtılar. İftarın ardından çay sohbetine katılan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan vatandaşlarla sohbet ederek taksici esnafının sorunlarını dinledi.Taksiciler başta olmak üzere tüm şoför esnafının sorunlarını bildiklerini ifade eden Karesi Belediye Başkanı Orkan ellerinden geldiğince şoför esnafının yanında olduklarını belirtti. İftarı düzenleyen Meydan Taksi ve çevre esnafı adına duygularını dile getiren Serhat Yenilmez "Burada değerli meslektaşlarım, esnaf arkadaşlarımız ve müşterilerimizle birlikte dayanışma içerisinde bir arada iftarımızı yaptık. Biz yaklaşık 5 yıldır düzenli olarak aralıksız iftar yemeği programımızı sürdürüyoruz. Ekmek teknemizle müşteri sırası beklediğimiz bu sokakta birlikte oruç açmak bizler için bir başka anlam ifade ediyor. İftar saati bizlerle birlikte olan bizi yalnız bırakmayan ve katılım gösteren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca Karesi Belediye Başkanımızda iftar sonrası bize katılarak çay sohbetimize ortak olup dertlerimizi dinledi ona teşekkür ediyorum”dedi.