'Duygu sömürüsü' ile müşterilerden para koparan taksici 'pes' dedirtti

Sosyal medyaya yansıyan bir dolandırıcılık hikayesi "bu kadarına da pes" dedirtti.

Duygu sömürüsü ile göz boyamış

Twitter'da "mojobetton" kullanıcı ismiyle paylaşım yapan bir vatandaş, bindiği taksi sürücüsünün telefonda konuşur gibi yaparak "kesmeyin elektriği" diye yalvarmasından çok etkilendi. Taksicinin haline üzülerek parasının üstünü almayan vatandaş, kısa bir süre sonra tekrar aynı taksiye bindi. Sürücünün yine aynı şekilde telefonla konuşmasına şahit olan vatandaş bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu fark etti.

İşte Mojobetton kullanıcı ismiyle olayı anlatan sosyal medya kullanıcısının tweetleri:

Birçok vatandaş bu şekilde dolandırılmış

Tweetleri yüzlerce beğeni alan sosyal medya kullanıcısına yorum yapan diğer vatandaşlar, aynı şeyleri yaşadıklarını dile getirdi. Oğlunu üniversitede okuttuğunu söyleyen bir taksiciye yardım eden "nmtkrt" kullanıcı isimli vatandaş yaşadıklarını şöyle anlattı: