0553 313 94 23

Taksici tarafından bıçaklanan Gökhan Gencebay taburcu oldu

Beşiktaş’ta yol verme kavgası sonucu bir taksici tarafından bıçaklanan ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay taburcu oldu.

26 Nisan 2019 Cuma 19:14
Taksici tarafından bıçaklanan Gökhan Gencebay taburcu oldu

Beşiktaş’ta yol verme kavgası sonucu bir taksici tarafından bıçaklanan ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay taburcu oldu. Hastane çıkışında konuşan Gencebay, “Bir takım münakaşa kavga oldu, ben fark etmedim ne zaman bıçaklandığımı. Islaklık hissedince kanı görünce anladım” dedi.


Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Posta Caddesi üzerinde bir taksici ile yaşanan tartışma sırasında kalbinin altından bıçaklanarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay, tedavisinin ardından taburcu edildi.



“Ben bıçaklandığımı fark etmedim, ıslaklık olunca kanı görünce anladım”


Hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökhan Murat Emre Gencebay, “İyiyim Allaha şükür. Daha kötü şeyler olabilirdi, biraz ceketin katı olması biraz bir şeyleri değiştirmiş. Trafikte taksiciyle yaptığımız münakaşa, olmaması gereken bir şey, yaşandı. Bir takım münakaşa kavga oldu, ben fark etmedim ne zaman bıçaklandığımı. Islaklık hissedince kanı görünce anladım. Göğsümün altına isabet etti, tehlikeli bir bölgeye isabet etmiş, ceket olması korumuş, tişörtle olsaydık belki çok daha farklı olurdu. Olay, zaten yargıya intikal etti” dedi.



“Hem bana hem arkadaşıma hakaret olduğu için tartışma çıktı”


Trafikteki üslubun yanlış olduğunu söyleyen Gencebay, “Yeri geliyor biz o arabalara biniyoruz para verip bir yerlere gidiyoruz. İnsan sevdikleri için korkuyor. Olmaması lazım, ama ne bilim kaçak taksi diyorlar, bir şey diyorlar. Taksiciler birliği bize ait bir şey değil diyor. Bende tam bilemiyorum ki, ama bu üslupta trafikte bu olayın içine girmesek de ya başka girenleri görüyoruz ya girmesek de o üslubu görüyoruz, genel olarak ne yazık ki böyle bir şey var. Hakarete sinirlendim. Benim bir tartışmam oldu. Hem ona hem bana hakaret olduğu için tartışmam oldu. Üzüldüler tabi ki ama beterin beteri var. Daha kötü bir şey olmadığı için mutlu oldular” diye konuştu.



“Allah yavrumu bize bağışladı”


Daha kötü bir olay olmadığı için şükrettiğini söyleyen Gökhan Gencebay’ın annesi Sevim Emre ise, “Tabii ki çok çirkin bir olay yaşandı, olmaması gereken bir şey yaşandı. Allah yavrumu bize bağışladı. Allah kötüleri ıslah etsin, ellerini vicdanlarına koysunlar. Bir evlat kolay yetişmiyor. Delirdim, Allah kimseye yaşatmasın, biraz hastayım. Ben rabbime şükrediyorum. Ben herkesin belki insan olarak doğuyorlar ama insanlığı bulamıyorlar maalesef. Ben insanlığı bulmalarını öneriyorum. İnsan olmak önemli, doğmak değil. Orhan Bey’de çok üzüldü, bunlar her zaman hayatta yaşayacağımız şeyler, sabırlı ve iyi niyetli olmak önemli” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 19:14
  1. sanat
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Neymar'a 3 maç ceza
    1. Neymar'a 3 maç ceza
    2. 2. Gastro Afyon Lezzet Festivali..
    3. Hatipoğlu, Diyarbakır’da vatandaşlarla..
    4. Bakan Akar'dan şehit asker için..
    5. FETÖ sanıklarına hapis cezası
    6. "Olaylarda kullanılan tabanca sayısı..
    7. Isparta merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    8. Firari yeğen hakim karşısında
    9. Burhaniyelilerden iki öğrencinin..
    10. Avrupa borsaları İngiltere hariç..
    11. Tatvan’daki özel çocuklardan özel 23..
    12. Polatlı’da tatbikat sırasında kaza: 1..
    13. Anadolu Selçuklu Ocaklarından çocuk..
    14. Bir ülke daha ayaklandı! Nazi işgali..
    15. JÖAK darbe davasında sanıklara istenen..
    16. Cezayir'de protestoların 10'uncu..
    17. Taksici tarafından bıçaklanan Gökhan..
    18. HDP eş genel başkanlarından belediyeye..
    19. Tekirdağ’da “Süt Koşusu”
    20. Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist..
    21. Öğrencilere, ‘TÜBİTAK Odaklı Yeni..
    22. Mızraklı Doç. Dr. Hilmi İsi’n cenaze..
    23. ABD'den Venezuela Dışişleri Bakanı'na..
    24. YYÜ Rektörü Şevli’den, Vali Bilmez’e..
    25. Gençler Kulüpler Türkiye Halter..
    26. Trump petrol fiyaları konusunda OPEC'i..
    27. Üst geçit yerine ana yolu kullandı, az..
    28. GÜNCELLEME - Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu
    29. ABD'de Rus ajana 18 ay hapis
    30. 14 yaşındaki kızı takip ettiği..
    İmam Hatiplilere 'Sapık' diyen CHP'li arsız görevden alındı
    İmam Hatiplilere 'Sapık' diyen CHP'li arsız görevden alındı
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı