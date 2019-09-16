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Taksinin aynasını kıran kadın müşteriyi tekme tokat böyle dövdü!

Bolu'da, bir taksici tartışarak taksiden inip, taksinin aynasını kıran kadını sokak ortasında tekme tokat darp etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:33

Olay, önceki akşam Köroğlu Mahallesi Uğur Mumcu Parkı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bir kadın, tartıştığı taksi sürücüne sinirlenerek araçtan indikten sonra taksinin aynasını kırdı. Buna kızan taksici aracından inerek kadına tekme tokat saldırdı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken, "Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?" dediği görüldü. Bu sırada çevredeki sürücüler araçlarından inip, kadını darp eden adamı tuttu. Tarafların daha sonra polis çağırarak birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:33
  1. taksici
  2. kadın

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