Taksici cinayetinin detayları ortaya çıktı

Ataşehir’de 3 müşterisi tarafından darp edilerek öldürülen taksici cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Alkollü oldukları belirlenen şüphelilerin araca kustukları ve bu nedenle taksici ile şüpheliler arasında kavga çıktığı öğrenildi. Taksi şoförünün aldığı darbeler sonucunda hayatını kaybettiği belirlenirken olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Ataşehir’de 62 yaşındaki Aziz Kahraman isimli taksi şoförü gece vakti arabasına binen 3 müşteri tarafından darp edilerek öldürüldü. Cinayetle ilgili ortaya çıkan detaylarda taksiye binen 3 şahsın sarhoş olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, taksici Kahraman, aracına kusan sarhoş şüphelilere tepki gösterdi. Bunun üzerine taksici ve şüpheliler arasında kavga çıktı. Kavgada bıçak ya da silah kullanılmadığı belirlenirken taksi şoförünün başına aldığı darbe sonrası sersemlediği ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cinayetle ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. Kimliği belirlenen 3. zanlıyı ise yakalama çalışmaları sürüyor.