0553 313 94 23

Taksici cinayetinde 3 şüpheliye müebbet istemiyle dava açıldı

Ataşehir’de taksi şoförünü darp ederek öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:09
Taksici cinayetinde 3 şüpheliye müebbet istemiyle dava açıldı

Ataşehir’de taksi şoförünü darp ederek öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.


Ataşehir’de 23 Şubat 2019 tarihinde müşterilerden birinin aracına kusması sonucu çıkan kavgada taksici Aziz Kahraman’ın(63) dövülerek öldürülmesine ilişkin 2’si tutuklu 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Mehmet Eyidoğan, Metin Karahancı ve Yakup İgrek’in olay günü 06.40 sıralarında eğlence merkezinde alkol aldıktan sonra Aziz Kahraman’ın kullandığı ticari taksiye bindikleri anlatıldı.



Kavga müşterinin kusması sonucu çıkmış


Taksi seyir halindeyken Yakup İgrek’in kustuğu, maktul Aziz Kahraman ile Yakup İgrek arasında kusmadan dolayı tartışma çıktığı, Aziz Kahraman ile diğer şüphelilerin de kavga ettiği belirtildi. Birbirlerine tekme tokat vurdukları, Mehmet Eyidoğan ile yoldan geçen tanık Özgür Y.’nin kavgayı ayırmaya çalıştığı, şüpheliler Metin ve Yakup’un da kavga etmeye, vurmaya devam ettiği kaydedildi.



Şüphelilerin başka bir ticari taksiye bindiği, maktul Aziz Kahraman’ın ağzından köpüklü kan geldiğinin anlatıldığı iddianamede, şüpheli Mehmet Eyidoğan’ın olay yerine geri geldiği, maktulü yan çevirdiği, tanık Özgür Y.’nin şüpheliye, ‘Abi adam ölüyor, 112 çağıralım’ dediği, şüpheli Mehmet’in de ‘yok bayılmış’ deyip olay yerinden ayrıldığı vurgulandı. Tanık Özgür Y.’nin ambulansa ve polis ekiplerine haber verdiği, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin maktulün öldüğünü tespit ettikleri kaydedildi.



İddianamede, şüpheliler Metin Karahancı, Yakup İgrek ve Mehmet Eyidoğan’ın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede gönderildiği 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



Olayın Geçmişi


Kadıköy’de 23 Şubat’ta müşterilerden birinin taksiye kusması sonucu taksi şoförü Aziz Kahraman ile müşterilerMetin Karahancı, Yakup İgrek ve Mehmet Eyidoğan arasında kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada Kahraman,dövülerek öldürülmüştü.


Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler Metin Karahancı ve Yakup İgrek tutuklanırken, Mehmet Eyidoğan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:09
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    VakıfBank kredi faiz oranlarını indirdi
    1. VakıfBank kredi faiz oranlarını indirdi
    2. CHP Giresun İl Başkanı Bilge: “Fiyat..
    3. Alageyik, Ormanya’da hayata tutundu
    4. Özbekistan ve Kırgızistan’ın ikili..
    5. Fikret Orman: Camiamızı yeniden..
    6. Ankara-Sivas YHT Projesi 2020’de..
    7. ABD'de rafineri tesisinde yangın
    8. Obi Mikel ve Ekuban’a özel antrenman
    9. Erzincan protokolü ilçelerde..
    10. “Vali, kaymakam, hakim, savcı..
    11. Tarihi Arasta yeniden canlanıyor
    12. Rektör Çapak, “Çok iyi yerdeyiz,..
    13. Tyler Boyd: "Beşiktaş benim için büyük..
    14. "Mağaza açılışları istihdamı büyüttü"
    15. ATO Başkanı Baran: “Faiz indiriminde..
    16. ABD ile Taliban arasında anlaşma..
    17. Bu kurbanlıklar ahırda değil, doğada..
    18. Gözler Beştepe'de! Kritik toplantı..
    19. Somali Cumhurbaşkanı Fermacu ABD..
    20. Kadın girişimciler Dr. Faruk Özlü ile..
    21. 17 vatandaşın engelini kaldırdılar
    22. Caretta Caretta alanında drift atan..
    23. Didim Barış Şenlikleri’nin ön..
    24. Gazze’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
    25. ABD-Meksika sınırında son bir yılda..
    26. Pakistan Başbakanı Han, Veliaht Prens..
    27. Elma sirkesi içmenin 5 faydası
    28. Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    29. İstanbul’dan getirilen uyuşturucuyu..
    30. Ameliyatla vücuda 3 aylığına takılıp..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'