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Taksiciden örnek davranış! Aracında unutulan 12 bin 500 doları sahibine teslim etti

İstanbul'da bir taksici, aracına binen turistin arabada unuttuğu 12 bin 500 doları sahibine ulaştırdı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:11

İstanbul Esenyurt'ta Ömer Ekin adlı taksici, taksisinde temizlik yaparken bir müşterisi tarafından arka koltukta çanta unutulmuş olduğunu fark etti.

Çantaya bakan taksici Ekin, içerisinde 12 bin 500 dolar, telefon ve pasaport olduğunu gördü. Ekin, pasaporttaki fotoğrafa baktığında aracına son olarak binen turisti hatırladı. 

Müşteriyi bıraktığı adrese gitti

Müşteriyi bıraktığı siteye giden Ekin, güvenlik görevlilerinin yardımıyla turiste ulaştı. Ekin, sitenin güvenlik görevlilerinin yanında çantayı sahibi olan turiste teslim etti. Kaybettiği çantasına kavuşunca sevinen turist, taksiciye teşekkür etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:11
  1. İstanbul
  2. Ömer Ekin
  3. takside unutulan para

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  • GürkanGürkan53 dk önce
    Bu haber prim yapmaz taksicileri kötüleyin daha çok okunur .yandaş medya (özellikle sabah grubu) hep saldırıyor taksici esnafına aca bu uber işinin yani Türkiyedeki temsilcileri kimin adamı acaba?

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