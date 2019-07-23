’Taksi’ uygulamasında 49 bin 336 TL ceza

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından “Taksi Uygulaması 2019-2” gerçekleştirildi. Kontrollerde kusurlu görülen araçlara ve sürücülere toplamda 49 bin 366 TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ genelinde ticari taksilerde seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirgemek amacıyla, başta mesai trafiğinin yoğun olduğu yerlerde ticari taksi ve şoförlerine yönelik olmak üzere il genelinde eş zamanlı olarak “Taksi Uygulaması 2019-2” gerçekleştirildi. 66 ekip ve 324 personelin katılımıyla planlı bir şekilde yapılan arama, kontrol ve denetimler sonucunda; 295 ticari taksi kontrol edildi. Uygulamada 45 ticari taksiye cezai işlem uygulanırken 2 ticari taksi trafikten men edildi.

Ticari taksi harici 527 araç kontrol edilerek, 67 araca cezai işlem uygulandı, uygulamada toplamda 49 bin 366 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulama çerçevesinde 507 şahsın GBT kontrolü yapıldı, 1 aranan şahıs yakalandı.