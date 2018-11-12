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Taksi şoförü engelli yolcuyu almak isteyen UBER aracına saldırdı

İstanbul Tuzla'da bir taksici, engelli yolcuyu almak isteyen UBER aracına saldırdı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 21:49
Taksi şoförü engelli yolcuyu almak isteyen UBER aracına saldırdı

Tuzla'da engelli yolcuyu aracına almaya çalışan UBER şoförünün taksiciler tarafından engellendiği iddia edildi. UBER şoförünün aracının camına vuran ve tehditler savuran taksi şoförü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla'da bir alışveriş merkezi önünde yaşandı. İddiaya göre engelli bir vatandaş, UBER aracına binmek istedi. Ancak bu sırada bir taksi şoförü vatandaşın araca binmesini engelledi. UBER şoförüne hakaret eden taksi şoförü, aracın camını da yumrukladı. O anlar UBER şoförü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 21:49
  1. uber
  2. taksi şoförü

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