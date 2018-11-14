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Taksi şoförü meslektaşlarının bütün hilelerini tek tek açıkladı

Adını vermek istemeyen bir taksi şoförü bazı şoförlerin başvurduğu, yolcu seçiminden, kısa mesafe tercihine kadar birçok hileyi detaylı olarak anlattı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:41

Bir taksi şoförünün itirafları gündeme bomba gibi düşecek cinsten. Adının açıklanmasını istemedi ama bildiği her şeyi anlattı. Turistlerden fazla para alınması iddialarıyla ilgili taksi şoförü B.A şunları söyledi: "50 dolara Taksim'den Sultanahmet'e giden arkadaşlarımız var. Taksim, Sultanahmet, Sirkeci, Aksarayyani turistlerin çok olduğu bölgelerde bu hep yaşanır."

Plaka sahibine ayrı, durağa ayrı para vermekten yakındıkları söyleyen taksi şoförü B.A sözlerine şöyle devam etti: "Biz turist bekliyoruz normal şartlarda. Biz sigortamızı da kendi cebimizden ödüyoruz. 250 TL gibi bir para ödememiz gerekiyor plaka sahibine. 12 saatte bunu kazanabilmemiz için mecburen böyle yapıyoruz. Çocuklu, bebek arabalı müşteri geldiği zaman indir- bindir vakit kaybı, alamıyoruz."

"Sabıkalı şoförler var"

İsmi açıklanmayan taksi şoförü B.A., sabıkalı, uyuşturucu kullanan ve hatta kadın satıcılarının bile taksi şoförlüğü yaptığını belirtiyor.

B.A, taksimetrelerde nasıl hile yapıldığını da anlattı. "Direksiyon önüne takılan taksimetrelere sihirli parmaklarıyla neler yaptıklarını onlar da çok iyi bilirler özellikle kırmızı ışıklarda, trafik durduğunda falan taksimetre 5 lirayken birden 50 liraya yükselebilir. Taksimetre aynada olursa içiniz rahat olsun." dedi.

Şoför ve Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da, şoför B.A'nın söylediği her şeyi onayladı fakat onlar işlem yapsa da gerilim bitmiyor. Çünkü şoförler kısa zamanda çok para kazanmak istiyor. O para için de özellikle turistleri seçiyorlar.

Şoför ve Taksiciler Odası Başkanı Aksu da bu sıkıntıların yaşanmaması için "Denetim yapılmalı" diye konuştu.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:41
  1. Aksaray
  2. taksi şöförü
  3. hile

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