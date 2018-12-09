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Taksi şoförü, aracında unutulan 40 bin lirayı sahibine verdi

Gaziosmanpaşa'da bir taksici, müşterisine, aracında unuttuğu 40 bin lirayı teslim etti

09 Aralık 2018 Pazar 20:00
Taksi şoförü, aracında unutulan 40 bin lirayı sahibine verdi

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bir taksici, müşterisine ulaşarak aracında unuttuğu 40 bin lirayı teslim etti.

Gaziosmanpaşa TEM Taksi Durağı'nda çalışan taksi şoförü Sıracettin Erdoğan, dün bölgede aldığı müşterisini gideceği yere bıraktı. Daha sonra aracını temizlediği sırada Erdoğan, içerisinde para olan bir çanta buldu. Taksi şoförü Erdoğan, durumu durak yönetimine bildirdi.

Durak yönetimi, çantadaki kimlik bilgilerinden sabah saatlerinde müşteri Ozan I'ya ulaşarak, çantanın kendilerinde olduğunu, gelip alabileceğini söyledi.

Müşterinin akşama kadar gelmemesi üzerine taksiciler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada Ozan I. da çantasını almak için durağa geldi. Polis ekipleri de durağa gelince, müşteri ve taksi şoförünü emniyete götürdü.

İncelemede paranın Ozan I'ya ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, yaklaşık 40 bin lirayı Ozan I'ya teslim etti.

Durak başkanı Sami Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarının takside unutulan çantayı kendilerine verdiğini belirterek, çantanın içerisindeki kartlardan müşterilerine ulaştıklarını söyledi.

Doğan, sabah saatlerinde haber vermelerine rağmen müşterinin akşama kadar gelmediğini ifade ederek, bu nedenle şüphelendikleri için durumu polise bildirdiklerini anlattı.

Özel bir şirkette çalıştığını belirten ve hastanede olduğu için geç geldiğini belirten Ozan I. da taksicilere teşekkür etti.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 20:00
  1. GOP
  2. şoför
  3. taksi

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