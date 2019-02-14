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Taksi şoförlerine trafik adabı anlatıldı

Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile başlatılan Trafik Adabı Projesi kapsamında 250 ticari araç sahibine eğitim verildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:18
Taksi şoförlerine trafik adabı anlatıldı

Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile başlatılan Trafik Adabı Projesi kapsamında 250 ticari araç sahibine eğitim verildi.


Trafik Adabı Projesi kapsamında Edirne Belediyesi Kültür Merkezinde ETUS ve taksi şoförü 250 araç sürücüsüne eğitim verildi. Eğitim öncesi konuşma yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ulaşımın bütün dünyada hem mutlak olması gereken bir iş hem de bütün dünyanın sorun kısmını bir türlü sıfıra indiremediği bir sektör olduğunu ifade etti. Gürkan, "Ben dünyanın neredeyse 3’te 2’sini dolaştım. Nereye giderseniz toplu ulaşımda sorunlar, sıkıntılar var. Ülkeler, belediyeler, insanlar hep bu sorunları daha küçültmek için çözüm arayışındadırlar. Bu arayışlar hiç bitmiyor. Edirne’de en büyük sorunlarımızdan birisi ulaşımda alternatiflerinin olmayışıdır. Örneğin bir raylı sistemimiz; deniz yolu ulaşımımız yok. Ulaşım alternatiflerimiz olmayınca minibüsleri ve taksileri hedefe koyuyoruz. İnsanlar hep bunu konuşuyor. Çünkü başka seçenek yok elimizde. Vatandaşın hedefi haline geliyorsunuz. Vatandaş bütün şikayetlerini sizlerle ilgili yapıyor. Bunda hep vatandaş haklı da esnafın hiç mi haklı olduğu yön yok. Elbette var. Ama ticaretin bütün dallarında olduğu gibi müşteri her zaman haklıdır. Son 5 yılda çok önemli, tüm Türkiye’ye örnek olan kararlar aldık. Ama sorunları sıfıra indirdik mi? İndiremedik, indirmek de mümkün değil. Edirne’de toplu ulaşımda günlük 60 bin kişi taşıyoruz. 180 bin nüfuslu bir şehir için ciddi bir rakam" dedi.


Taksicilerden çok fazla şikayet gelmediğini ifade eden Gürkan, taksi duraklarını da daha modern hale getireceklerini söyledi.


Şoförlük mesleğini yapan ve yapmak isteyen katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği derslerde, korna kullanımı, durma ve duraklama, araç bakımlarının düzenli yapılması, emniyet şeridinin ihlal edilmemesi, takip mesafesinin korunması, yayaların geçiş hakkı, geçiş önceliği, trafik ışıklarının kullanımı, araçta yüksek sesle müzik dinlenmesi, dönüş ışıklarının kullanımı, araçtan karayoluna çöp atma, makas atma, selektör yakma, trafikte hoşgörü, doğru iletişim kurabilmek gibi ana başlıklarda konular işleniyor.


Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, eğitimleri M,T, S ve J plakalarda çalışan ticari araç sürücülerine verdiklerini belirtti. Özgecan cinayetinin ardından Edirne Belediyesinin Türkiye’de ilk olarak Şoför Kartı uygulamasına başladıklarını belirten yetkililer, eğitime katılmayanlara Şoför Kartı vermediklerini, kartı almayanların da ticari araç kullanamayacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:18
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