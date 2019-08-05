0553 313 94 23

Taklalar atan otomobil hurdaya döndü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, taklalar attı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:15
Taklalar atan otomobil hurdaya döndü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, taklalar attı. Hurdaya dönen aracın şoförü ağır yaralandı.


Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çavuşköy’den Malkara istikametine seyreden Murat Öz (27) yönetimindeki 59 DD 551 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Taklalar atan araç hurdaya dönerken, sürücüsü Murat Öz ağır yaralandı.


Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.


Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.


Öte yandan, kazayla ilgili konuşan Kahraman Koyuncu ve Batuhan Top isimli vatandaş, ilçe merkezinden sesi duyup olay yerine koştuklarını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Taksim Meydanında turistlerden para çalan Suriyeli kadın yakalandı
    1. (Özel) Taksim Meydanında turistlerden..
    2. Serbest piyasada döviz fiyatları
    3. Kahire’de patlama: 19 ölü, 30 yaralı
    4. Deliklitaş görenleri kendisine hayran..
    5. Kurban pazarında alıcı da satıcı da..
    6. Ne sözünü tuttu ne de iş yaptı!..
    7. (Özel) 3,5 milyon dolara sahibinden..
    8. Kontrolden çıkan araçlar çarpıştı: 1..
    9. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    10. Yurt içi piyasalar enflasyon verisine..
    11. Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'in..
    12. GÜNCELLEME - Mısır'da 4 araç yandı:..
    13. Keşmir'de neler oluyor? Hindistan'dan..
    14. Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu..
    15. Yangında can pazarı
    16. Rusya’da protestolar devam ediyor,..
    17. İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var
    18. Temmuz’da faizsiz sistemle alınan..
    19. Dünya çekirdeği 2,5 milyar yıldır..
    20. 29. Hayrabolu Ayçiçeği Festivali..
    21. Birinci nakil dönemi sonunda..
    22. Rize’deki selde kaybolan Hüseyin..
    23. Ağır metallerden oluşan bir öte..
    24. LGS nakil sonuçları açıklandı!
    25. (Özel) Karaköy’de camide uzanma..
    26. (Özel) Karaköy’de camide uyuyan..
    27. Doğal navigasyonlu "insansız..
    28. İnternette indirme hızı yüzde 28,5 arttı
    29. Hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor
    30. Yakup Gör kimdir? Yakup Gör milli..
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak