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Kılıçdaroğlu, taklacı İdris'e kapıyı kapattı!

İdris Naim Şahin'in CHP ve İYİ Parti tarafından Ordu'dan aday gösterileceği iddialarına cevap veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Bizim dünyaya bakışımız belli. O çerçevede bizim Ordu’dan oy almak için kendi tabanımızı da küstürmeyecek şekilde aday belirlememiz lazım" dedi.

13 Ocak 2019 Pazar 09:58
Kılıçdaroğlu, taklacı İdris'e kapıyı kapattı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdris Naim Şahin'in CHP ve İYİ Parti tarafından aday gösterileceği iddialarıyla ilgili olarak konuştu. Kılıçdaroğlu "Oy almak için kendi tabanımızı da küstürmeyecek şekilde aday belirlememiz lazım." dedi.

"Tabanı küstürme lüksümüz yok"

Partisinin İyi Parti ile birlikte Ordu’da eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’i aday göstereceğine yönelik iddialar hakkında açıklama yapan Kılıçdaroğlu, MYK’da Şahin hakkında bir konuşma geçmediğini belirterek “Dar alanda birisi arkadaşlarımıza önermiş olabilir. Kalkıp da kendi tabanımızı küstürme gibi bir lüksümüz yok” dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

-(Ordu için ismi gündeme gelen ve tartışma yaratan İdris Naim Şahin’ın adaylığı konusunun sorulması üzerine) İdris Naim Şahin Bey, Ordu’dan aday olmak ister mi bilmiyoruz. Sonuçta o da uzun yıllar bakanlık yapmış birisi. Bizim dünyaya bakışımız belli. O çerçevede bizim Ordu’dan oy almak için kendi tabanımızı da küstürmeyecek şekilde aday belirlememiz lazım. Tabanımızın da oy verdiği, CHP’lilerin dışında gerçekten de demokrasiyi savunan, Ordu’ya geldiği zaman Ordu’yu yöneteceğini düşünen bir adayı bulmamız lazım. Dolayısıyla biz kendi aramızda MYK’da oturup da İdris Naim Şahin’i konuşmadık, tartışmadık. Dar alanda birisi arkadaşlarımıza önermiş olabilir. Kalkıp da kendi tabanımızı küstürme gibi bir lüksümüz yok. Büyük ölçüde bizim dışımızda gelişen bir olay. Aslolan bizim MYK ve PM’mizin alacağı karardır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 09:58
  1. Ordu
  2. İdris Naim Şahin
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP
  5. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • YusufYusuf38 dk önce
    Çok ta buna riayet edersin ya.oy almak İçin her şeyi yaparsın.
  • ASIASI58 dk önce
    BUNLARI BAKAN YAPANLAR UTANSIN.

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