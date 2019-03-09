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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:55
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.


Kaza, Ereğli Karapınar yolu Kargacı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma Ali P.’nin kullandığı 42 JJ 405 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken araç kullanılmaz hale geldi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:55
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