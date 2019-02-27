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Takla atan otomobili polis ekipleri kendi imkanlarıyla düzeltti

Afyonkarahisar’da sabah saatlerinde kar yağışının etkisiyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, takla atan otomobili polis ekipleri kendi imkanlarıyla düzeltti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:24
Takla atan otomobili polis ekipleri kendi imkanlarıyla düzeltti

Afyonkarahisar’da sabah saatlerinde kar yağışının etkisiyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, takla atan otomobili polis ekipleri kendi imkanlarıyla düzeltti.


Kaza; sabah saatlerinde Afyonkarahisar merkez Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. 03 VD 257 plakalı otomobil sürücüsü 25 yaşındaki Adem A., bulvar üzerinde seyir halinde iken iki şehir içi minibüsün kendisini sıkıştıracağı düşüncesi ve yoğun kar yağışı etkisi ile kaldırıma çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler otomobilde bulunan ve yaralanan 25 yaşındaki Hatice A.’yı bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralı Hatice A.’ya ilk müdahaleyi yaparak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın meydana gelmemesi için trafik güvenliği aldı. Olay yerine Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı bir ekip de hazır bulundu.


Kazada yaralanan Hatice A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:24
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