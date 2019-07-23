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Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

Elazığ’da takla atıp ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

23 Temmuz 2019 Salı 00:03
Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

Elazığ’da takla atıp ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaza, merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi Hulusi Sayın Caddesi Polis Okulu kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 23 BS 533 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Tabelayı da devirip ters dönen araçta bulunan sürücü ile 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri her ihtimale karşı araçta bulunanları kontrol ederken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 00:03
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