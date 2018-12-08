THY- Euroleague
0553 313 94 23

Takla atan otomobilden sapasağlam çıktılar

Manisa'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan ve ardından takla attıktan sonra metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan 2 kişi, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 01:09
Takla atan otomobilden sapasağlam çıktılar

Edinilen bilgiye göre, kaza 23.15 sıralarında Yunusemre ilçesinde meydana geldi.

Manisa'dan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan C.Ç. yönetimindeki 45 C 4051 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı üzerindeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü C.Ç. ile yanındaki D.L., yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı’ndan İzmir yönüne akan trafik alternatif yollardan verildi. Olay yerine gelen kurtarma aracının otomobili çekmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 01:09
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. trafik kazası
  4. Yunusemre İlçesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Washington Post'tan Amerikan toplumuna çağrı: Halid bin Selman dışlanmalı
    1. Washington Post'tan Amerikan toplumuna..
    2. Huawei CFO'su sahtekarlıkla suçlandı
    3. Eşinin hafıza kaybını fırsata çevirdi:..
    4. FED'in önemli isminden büyüme ve faiz..
    5. Terör örgütü üyesi 2 kardeş Türkiye'ye..
    6. Şanlıurfa'da sınır hattında 2 terörist..
    7. Çin, Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı..
    8. "Halid bin Selman, toplumdan dışlanmalı"
    9. Çalınan iş makinesi ormanlık alanda..
    10. Elazığ merkezli 6 ilde FETÖ..
    11. Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu! 4..
    12. Takla atan otomobilden sapasağlam..
    13. Kütahya'da otomobil kamyona çarptı: 1..
    14. Abonelik alacaklarında yeni dönem
    15. Devrilerek sürüklenen otomobilden yara..
    16. Rex Tillerson Trump'ı anlattı:..
    17. Aydın'daki jeotermal enerji projesine..
    18. Çalınan iş makinesi ormanlık alanda..
    19. CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için..
    20. Juventus, Inter'i tek golle geçti
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    Böyle bakanlık aileyi çökertir
    Böyle bakanlık aileyi çökertir