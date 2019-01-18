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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

İstanbul Beylikdüzü’nde otomobille çarpışan lüks otomobil takla attı. Takla atan aracın sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

18 Ocak 2019 Cuma 23:17
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Bulvarında yaşandı.

İddiaya göre, Muhammed Ali İ. yönetimindeki 34 AN 7689 plakalı lüks otomobil, U dönüşü yasak olan bölgeden dönmeye çalışan Yusuf Ç. idaresindeki 34 VU 7357 plakalı otomobile çarparak takla attı.

Yolun ortasında ters bir şekilde duran araçtan sürücü Muhammed Ali İ. burnu bile kanamadan çıktı. Sürücüler birbirlerinin sağlık durumlarıyla ilgilenirken, trafikte yoğunluk oluştu. Kazayı yara almadan atlatan sürücüler polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri araçların bulunduğu yerde dubalarla önlem alarak trafiğin akışını sağladı. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri takla atan aracın sürücüsü Muhammed Ali İ.’yi kontrol amaçlı ambulansa alarak müdahalede bulundu. Yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 23:17
  1. beylikdüzü

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