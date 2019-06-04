Takla atan otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı Denizli’de meydana gelen trafik kazasında, takla attıktan sonra yan yatarak duran otomobil sürücüsü yaralandı.

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında, takla attıktan sonra yan yatarak duran otomobil sürücüsü yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Uçarı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Sağlık yönetimindeki 34 SJ 3287 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ardından bariyerlere çarparak yan yatan otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saatlik bir müdahale sonrası çıkarabildi. Araçtan güçlükle çıkarılan sürücü ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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