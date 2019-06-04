0553 313 94 23

Takla atan otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında, takla attıktan sonra yan yatarak duran otomobil sürücüsü yaralandı.

04 Haziran 2019 Salı 10:14
Takla atan otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında, takla attıktan sonra yan yatarak duran otomobil sürücüsü yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.


Kaza, Acıpayam ilçesi Uçarı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Sağlık yönetimindeki 34 SJ 3287 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ardından bariyerlere çarparak yan yatan otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saatlik bir müdahale sonrası çıkarabildi. Araçtan güçlükle çıkarılan sürücü ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 10:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı’dan ilk çeyrek değerlendirmesi
    1. THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı’dan..
    2. Rusya Kazakistan'da yeni füzesini test..
    3. Maden üretimi artıyor dışa bağımlılık..
    4. Tır şoförleri bayramı kuyrukta geçirdi
    5. Mardin’de çifte bayram
    6. Elazığ’da bayramlaşma programı
    7. Trabzonspor’da Ünal Karaman imzayı..
    8. MHP Çanakkale İl Başkanı Pınar’dan..
    9. Camide Fransız turistin cüzdanını..
    10. Çocuklar camilerde Kur'an ahlakıyla..
    11. Avaşin, Zap ve Gara'ya hava harekatı
    12. Pençe Harekatı'nda 6 terörist etkisiz..
    13. Bakan Turhan, vatandaşlarlabayramlaştı
    14. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    15. Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü..
    16. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    17. Sarıkamış’ta bayramlaşma töreni
    18. Bakan Turhan, Trabzon’da..
    19. Kimya sektöründen mayısta 1,94 milyar..
    20. MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı..
    21. Başkan Bozdoğan, huzurevi sakinleri..
    22. MSB: "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara..
    23. Kazakistan’da 12 inşaat işçisi..
    24. Tek biletle 5 keşif noktası
    25. Avrupa borsaları
    26. Asya borsaları
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe..
    28. Bayram sabahı ev yangını
    29. Turkcell’den yeşil enerjiye tam destek
    30. TESK Başkanı Palandöken: "Gross adı..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."