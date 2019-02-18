Takla atan otomobil refüjdeki çukura düştü Adana’nın Kozan ilçesinde takla atarak çukura düşen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde takla atarak çukura düşen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Adana Caddesi çevre yolu kavşağında meydana geldi. Muharrem Yıldırım idaresindeki 01 D 6868 plakalı otomobille iddiaya göre yola birden çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç, refüjdeki çukura düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Muharrem Yıldırım ile eşi Gülsen Yıldırım’ın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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