Takla atan otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, taklalar atarak dere yatağına uçtu.

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, taklalar atarak dere yatağına uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 46 FZ 586 plakalı otomobili ile Elbistan’dan Ekinözü’ne doğru seyir halinde olan 31 yaşındaki Recep Acaroğlu, Akpınar Mahallesi çıkışındaki Darboğazı mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini yitirdi. Savrulan otomobil, taklalar atarak yaklaşık 25 metrelik dere yatağına uçarak ters döndü. Kazada, kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü Acaroğlu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, araçta sıkışan Acaroğlu’nun yardımına koştu. Araçtan çıkarılan talihsiz sürücü, özel bir otomobille Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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