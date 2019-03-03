Takla atan otomobil alev alev yandı Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobil alev alev yandı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir Bulvarı Sanayi Alt Geçidi’nde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 01 BCD 19 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Tali yola devrilen otomobilden alevler yükselirken, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürülürken, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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