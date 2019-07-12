Takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı Kastamonu-İnebolu karayolu Küre Ecevit Hanı Mevkiinde takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kastamonu-İnebolu karayolu Küre Ecevit Hanı Mevkiinde takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu Küre Ecevit Hanı Mevkiinde Halil Macit (50) idaresindeki 34 BPS 140 plakalı kamyonet, yolun ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada araç sürücüsü Halil Macit yaraladı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Küre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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