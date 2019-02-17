Takla atan araç diğer araca çarparak durabildi: 4 yaralı

Bursa’da kontrolden çıkarak takla atan otomobil başka bir araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle motor kısmından alev alan otomobil, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından söndürüldü.

Kaza, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Zafer Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde gece 22.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kent Meydanı istikametinde seyir halinde olan 16 ADU 774 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan araç takla atarak, önünde seyreden 16 JYT 40 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan araç motor kısmından alev aldı. Araçta bulunan 2 şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartıldıktan sonra, alev alan araç yoldan geçen diğer sürücüler tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, takla atan araçta bulunan 2 kişiyle, diğer araçta bulunan anne ve kızı, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki çeşitli hastanelere götürdü. İtfaiye ekipleri alev alan otomobilde soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tamamen trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.