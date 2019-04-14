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Takım elbisesini giydi, ata binerek yarışmacılara destek oldu

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

14 Nisan 2019 Pazar 14:44
Takım elbisesini giydi, ata binerek yarışmacılara destek oldu

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılında Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ata binerek at yarışına katılan yarışçılara destek oldu.


Sabahın erken saatlerinde Taşlıçay Kaymakamlığı’nın önünde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinliklere çok sayıda ilçe halkı katıldı.


Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin ve Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ilçenin düşman işgalinden kurtulması adına düzenlenen atletizm yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.


Program daha sonra her yıl düzenlenen at yarışıyla devam etti. Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir takım elbisesiyle ata binerek at yarışı kültürüne destek oldu.


Başkan Taşdemir, "At yarışı kültürünün ilçemizde gelişmesi gerekiyor, bu konuda belediye olarak desteklerimiz, projelerimiz olacak bu bir kültür ve devam ettirilmesi gerekiyor, aynı zamanda bir spor etkinliğidir" dedi.


Yapılan at yarışında birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın verildi. Programa katılan ilçe halkına etkinliklerden sonra yemek ikram edildi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 14:44
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