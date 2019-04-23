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Seçim 2019 Sayfası

Takım düşmesin diye intihar girişiminde bulundu

3.

23 Nisan 2019 Salı 23:22
Takım düşmesin diye intihar girişiminde bulundu

3. Lig 2. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor’a yetkililerin destek vermediğini iddia eden taraftar üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, taraftara destek sözü vermesi üzerine şahıs ikna edilerek aşağı indi.



Olay, Adıyaman Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınındaki üst geçitte meydana geldi. İsminin Mehmet Yalçın olduğu öğrenilen Adıyaman 1954 Spor taraftarı, ligden düşme tehlikesindeki takıma yetkililerin gerekli desteği vermediğini iddia ederek intihar girişiminde bulundu. Üst geçidin korkuluklarına tutunan ve Adıyaman 1954 Spor’a gerekli destek verilmez ise kendini aşağı bırakacağını söyleyen şahsı polisler ikna etmek istedi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri gelerek şahsın atlama ihtimaline karşı şişme branda açtı.



Şahsı ikna etmek için ilk önce Adıyaman 1954 Spor’un Kulüp Başkanı Hüseyin Koç geldi, ancak başarılı olamadı. Valinin gelmesini isteyen şahsın bu isteği Vali Aykut Pekmez’e iletildi. Vali Pekmez beraberinde, komutan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte üst geçidin korkuluklarına çıkan gencin yanına geldi. Genç Adıyaman 1954 Spor’un 3. Lig’den amatöre düşmek üzere olduğunu ve eğer maddi destek verilmezse takımın ligden düşeceğini Vali Aykut Pekmez’e ileterek destek sözü istedi. Vali Pekmez ise, takımın düşmemesi için her türlü maddi desteği vereceğinin sözünü verdi. Valinin sözü üzerine şahıs korkuluklardan üst geçide çıkarıldı.


Şahsın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 23:22
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