Kadın girişimcilerin yeni gözdesi! Takı işine yatırım yap 24 ayda geri dönsün

AKİT EKONOMİ

Takı sektöründeki hızlı büyüme potansiyeli kadın girişimcilerin ilgisini çekiyor. Markalaşma yolunda ileri noktaya gelen firmalar ise franchise vererek sektörün büyümesine katkı sağlıyor. Ortalama 100 bin liralık yatırım gerektiren bir mağazanın yatırımı yaklaşık 24 ayda geri dönebiliyor.

El yapımı takılar önde

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde takı mağazalarının sayısı artmasında kadın girişimcilerin merakının büyük rolü var. Özellikle el yapımı takıların öne çıktığı sektörde, markalarını öne çıkaranların kurumsallaştıktan sonra kurdukları franchise mekanizması 1.5 milyar liralık bir pazarın oluşmasına neden oldu. Türkiye’de 10’a yakın marka bu alanda hizmet verirken, sektör temsilcileri, "Ortalama 100 bin liralık yatırım gerektiren bir mağazanın yatırımı yaklaşık 24 ayda geri dönebiliyor. Bu da takı sektörüne yapılan yatırımı cazip hale getiriyor” değerlendirmesinde bulunuyor. Son verilere göre takı ve bijuteri sektörü yılda yüzde 10 büyürken, hazır giyim markaları da bu alana yatırım yapıyor. Türkiye’de bu alanda markalaşan ve franchise veren 10’a yakın marka bulunuyor.

100 100 bin lira yeterli

Markaların bu alanda yatırımcılarına destek olduğunu anlatan sektör temsilcileri, sektördeki durumu şöyle anlatıyorlar: “Yaklaşık 30-50 metrekarelik bir mağazanın anahtar teslim maliyeti ortalama 100 bin lira. Franchise giriş bedeli talep etmiyoruz. Sadece ürünlerin ücreti alınıyor. Cirodan pay ya da tanıtım için ayrıca ücret talep etmiyoruz. Mağazanın kurulum, dizayn, teşhir personelin yetiştirilmesi gibi hizmetler ekibimiz tarafından ücretsiz yapılıyor. Kiralar cadde ve alışveriş merkezlerinde değişkenlik gösteriyor. Mağazalarda ortalama çalışan sayısı ikinci yatırımın geri dönüş süresi ise 12 ile 24 ay olarak hesaplanıyor. Dünyadaki pazarın büyük bir bölümü Uzakdoğu ülkeleri tarafından tedarik ediliyor” diyor.

Hedef kitle kadın ve çocuk

Sektörün müşteri kitlesinde ise kadın ve çocukların yer alması, bu işten ekmek yeme planı yapan girişimcilere de moral veriyor.