Takdir edilecek adım! Gamze Özçelik: Allah'a iman etmiş biri olarak...

Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik, çok özel açıklamalarda bulundu. Dünyadaki ülkeler arasında en çok Türkiye'nin, mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirten Özçelik, Amerika'nın Kudüs kararı sonrası Kudüs'e yaptığı ziyarete de değindi. Gamze Özçelik, "Uzun süredir namaz kılıyorum. İman etmiş biri olarak kapanmak farz, Allah'ın emri. Kapanmam gerektiğini biliyorum, bunu inşallah başarabilirim" dedi.

"GERÇEK NE?" DİYE SORGULADI

Sabah'ın haberine göre, "Her zaman kırılgan, sahtelikten hoşlanmayan, gerçeği arayan bir yapım vardı. Allah inancı kalbime konmuştu çok şükür. Ama sadece ne şekilde inanmam ve uygulamam gerektiğine bu kadar hakim değildim" diyen Gamze Özçelik şöyle konuştu:

"Gerçek ne? Hayat sadece yaşayalım, çalışalım ve ölelim değildir herhalde' diye sorgulamaya, Allah'a dua etmeye başladım; 'Nasıl olmam gerekiyorsa öyle oldurt, ne yapmam gerekiyorsa bana yol göster' diye. Teslimiyet arttıkça Allah insanın önüne çıkarıyor zaten."

Kaynak: Yenişafak

Oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi, dua istedi