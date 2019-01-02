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Takasbank ile Merkez Bankası arasında protokol

Borsa İstanbul Döviz Swap Piyasasının büyümesi ve derinleşmesi amacıyla Takasbank ile Merkez Bankası arasında protokol imzalandı

02 Ocak 2019 Çarşamba 10:57
Takasbank ile Merkez Bankası arasında protokol

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Döviz Swap Piyasasının büyümesi ve derinleşmesi amacıyla İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında bir protokol imzalandı.

Takasbank'tan yapılan açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) dengelenme-disiplin-değişim sacayakları üzerinden başarılı bir şekilde uygulamaya alındığı belirtildi.

YEP'in finansal sistem başlığı altında belirlenen en önemli hedeflerinden birisinin Borsa İstanbul AŞ nezdinde ülkedeki finansal varlıkların riske karşı korunması amacıyla yapılabilecek hedge stratejilerinde ağırlıkla kullanılan döviz alımı yöntemine alternatif ürünlerin (döviz swap, faiz swap) hayata geçirilmesi olduğu ifade edilen açıklamada, Borsa İstanbul ve Takasbank'ın bu hedef doğrultusunda Ekin 2018 itibarıyla organize bir döviz swap piyasasını ülke ekonomisinin hizmetine sunmaya başladığı anımsatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Risk, nakit, takas ve teminat yönetimi hizmetleri ile finans ve sermaye piyasalarına önemli katkı sunan Takasbank, yeni açılan Borsa İstanbul Döviz Swap Piyasasında da Merkezi Karşı Taraf (MKT-CCP) hizmeti vermektedir. Bu nitelikleri ile döviz swap işlemlerinin yoğun olarak yapıldığı tezgah üstü piyasalara (OTC) önemli bir alternatif olan Borsa İstanbul Döviz Swap Piyasası, sunulan MKT hizmeti ile de katılımcılarına karşı taraf kredi riski almadan işlemlerini gerçekleştirebilecekleri güvenli bir ortam sunmaktadır.

Borsa İstanbul Döviz Swap Piyasasının büyümesi ve derinleşmesi amacıyla Takasbank ile Merkez Bankası arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile Takasbank MKT hizmetinin kalitesini daha da yükseltirken etkin risk yönetimi hedefi doğrultusunda hem Türk lirası hem de yabancı para cinsinden likiditeye daha etkin bir erişim imkanına sahip olmuştur."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 10:57
  1. Merkez Bankası
  2. Piyasalar
  3. protokol
  4. Takasbank

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