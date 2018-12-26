Taiz'de çöp yığınları savaş kadar tehlike saçıyor

TAİZ (AA) - SAİD İBİCİOĞLU - Yemen'de Husilerin 2015'ten bu yana kuşatma altında tuttuğu Taiz'de altyapı çökerken kamu hizmetleri de durma noktasına geldi. Taiz sokaklarında biriken çöp yığınları ve şehir içinden geçen bakımsız atık su kanalları hastalık saçıyor.

Yemen'in batısında yer alan yaklaşık 3 milyon nüfuslu Taiz ilinin kent merkezinin büyük bölümü Yemen hükümetine bağlı güçler tarafından kontrol ediliyor. Kentin dış mahalleleri ve çevresi ise 4 yıldır Husilerin kuşatması altında.

Altyapının çökmesi, kamu hizmetlerinin durma noktasına gelmesi ve bir dağ yolu dışındaki tüm yolların Husiler tarafından kapatılması nedeniyle Taiz'de hayat, kısıtlı imkanlarla ve ağır şartlar altında devam ediyor.

- Çöp yığınları hastalık saçıyor

Husilerin kentin çöplerinin taşındığı ana çöplüğe giden yolu da kapatması ve imkanların yetersizliğinden ötürü uzun süre toplanamayan çöp yığınları kent merkezinin her yanını sarmış durumda.

Toplanmasına kadar geçen süreçte caddelerde ve su kanallarında bekleyen çöpler kolera, difteri ve tifo gibi hastalıkların farklı yollarla yayılmasına sebep oluyor.

Taiz'in merkezinde çöp birikintilerinin yakınlarında açıkta satılan gıda maddeleri de insan sağlığı için tehdit oluşturuyor.

Ayrıca, hijyen yetersizliği, su kaynaklarının kısıtlı olması ve ilaçlama faaliyetinin yapılamaması sebebiyle artan sivrisineklerin çöplüklerde yoğunlaşması da kentte sivrisinek kaynaklı hastalıkların görülmesini beraberinde getiriyor.

- Çöpler su kanalına atılıyor

Halkın yağmur suyunun şehir dışına taşıyacağı beklentisiyle çöplerini kentin ortasındaki su kanalına atması neticesinde kanal adeta büyük bir çöplüğe dönüşmüş vaziyette.

Öte yandan, yerel yönetime bağlı temizlik ekipleri belli aralıklar ve kısıtlı imkanlarla sokaklardaki çöpleri toplamaya çalışsa da bu çabalar yoğun nüfus ve atıkların çokluğundan ötürü yetersiz kalıyor.

Yemen'in eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in Taiz yakınında yaptırdığı ve "Salih'in Bahçeleri" olarak adlandırılan yazlık, bugün Taiz'in ana çöplüğü olarak kullanıyor.

Kent merkezinden toplanan çöpler temizlik işçileri tarafından Salih'in eski yazlığının bahçesine dökülüyor ve burada yakılarak imha ediliyor.

- Su ve kanalizasyon sistemi tamamen çökmüş durumda

Taiz yerel yönetimindeki Su ve Kanalizasyon Birimi Müdürü Bedri Muhammed Ahmed Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taiz'deki su ve kanalizasyon sisteminin neredeyse tamamen harap olmuş durumda olduğunu söyledi.

Hasan, "Taiz merkezinde 600 bin insanın ve çevre ilçelerde yaşayanların ihtiyaçlarını karşılayan binalar, depolar, su kuyuları ve araç gereçler neredeyse tamamen hizmet dışı kaldı." dedi.

Kentteki temizlik durumunun da kötüleştiğini ve sokaklarda biriken çöplerin halihazırda halk sağlığını tehdit ettiğini belirten Hasan, yağmur yağdığında oluşan taşkınların ise kentte başta kolera olmak üzere birçok hastalığın yayılmasına sebebiyet verdiğini aktardı.

Hasan, "Sokaklarda biriken çöpler kentte kötü kokunun yanı sıra kolera, humma, difteri ve tifonun yayılmasına neden oluyor. Ayrıca çöplerin yakılması da ciddi anlamda hava kirliliğine yol açarak Taiz halkının sağlığı için risk oluşturuyor." diye konuştu.

Taiz'in 4 yıldır devam eden kuşatma ve savaştan dolayı zor durumda olduğunu vurgulayan Hasan, şöyle devam etti:

"Taiz'in su ve kanalizayon konusu başta olmak üzere çöplerin sokaklardan toplanabilmesi ve temizlenmesi konusunda desteğe ihtiyacı var. Çöplerin dökülmesi için konteynerler yok, geri dönüşüm ve çöplerin dökülebileceği bir alan yok. Çünkü Taiz'in çöplerinin döküldüğü alana şu an el konulmuş durumda. Çöpler için geçici bir alan kullanılıyor ama oranın da başta geri dönüşüm olmak üzere birçok eksiği var."

Türkiye ve Yemen arasındaki tarihi bağlara dikkati çeken Hasan, Türk halkına Yemen'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.



