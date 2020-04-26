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Kıssadan Hisse

Taif’e hayır dua

Uzayan kuşatmanın sıkıntılarından kurtulmak için arkadaşları Peygamberimiz (sav)’den Taifliler için beddua etmesini isterler. Efendimiz (sav) Taif’e yıllar önce de İslamı yaymak için yardımlarını istemeye gittiğinde kendisine taş ve sopalarla saldırmışlardı. Efendimiz(sav) ellerini kaldırır ve şöyle dua eder:

2020-04-26 10:15:00 -
Taif’e hayır dua

Uzayan kuşatmanın sıkıntılarından kurtulmak için arkadaşları Peygamberimiz (sav)’den Taifliler için beddua etmesini isterler. Efendimiz (sav) Taif’e yıllar önce de İslamı yaymak için yardımlarını istemeye gittiğinde kendisine taş ve sopalarla saldırmışlardı. Efendimiz(sav) ellerini kaldırır ve şöyle dua eder:

“Allah’ım! Taif halkını İslam’ın zenginliği ile nimetlendir ve Medine’ye dostluk ruhu ile gönder.”

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