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Teknoloji Tahtından edilmek üzere: Steam donanım anketi güncellendi! Windows için büyük bir tehlike
Teknoloji

Tahtından edilmek üzere: Steam donanım anketi güncellendi! Windows için büyük bir tehlike

Yeniakit Publisher
2024-07-03 22:46:00 - 2024-07-03 23:07:32
Tahtından edilmek üzere: Steam donanım anketi güncellendi! Windows için büyük bir tehlike

Steam'in her ay güncellediği Donanım Anketi, Windows 10'un yıllar sonra tahtından edilmek üzere olduğunu gözler önüne seriyor. Steam Donanım Anketi açıklandı! İşte detaylar!

2024 yılının Haziran ayını baz alan yeni Steam Donanım Anketi, Windows 11'in yakında dünyanın en çok kullanılan oyun platformunda Windows 10'u geçeceğini ortaya koyuyor.

Valve'ın paylaştığı en son rakamlara göre Windows 11 şu anda platformdaki kullanıcıların toplam %46,63'ünü oluşturuyor. Bu bir önceki aya göre %0,55'lik bir artış yaşandığı anlamına geliyor.

Steam'de En Çok Kullanılan İşletim Sistemleri Neler?

Windows 10 ise %49,42 ile uzunca yıllardır işletim sistemleri arasında liderliğini koruyor ancak aradaki fark giderek azalıyor ve Windows 10, Haziran ayında %0,93'lük bir düşüş yaşamış durumda.

Windows 11'in yükselişte ve Windows 10'un düşüşte olduğu bu durum göz önüne alındığında, Windows 11'in yıllar sonra nihayet birinciliği ele geçirmesinin birkaç ay içinde gerçekleşeceği düşünülüyor.

Diğer Windows sürümlerine gelecek olursak, neredeyse tamamı (Windows 7 ve 8) %1'den daha az kullanım oranlarına sahip. Keza Steam'in Windows 7 ve 8 işletim sistemlerine desteğini keseceğini açıklamasının da bu konuda büyük etkisi bulunuyor.
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macOS 14.5 ise %1,31 ile Windows 7 ve 8'den daha fazla kullanıcıya sahip ve Linux da macOS 14.5'in %2,08 ile hemen önünde. Bunda da en büyük etkenin Linux tabanlı SteamOS kullanan Steam Deck olduğu düşünülüyor.

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