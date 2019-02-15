"Tahta Yürek" tiyatro sahnesinde

SAMSUN (AA) - Samsun'da yaşayan Murat Dölek, İtalyan yazar Carlo Collodi'nin yazdığı ünlü çocuk klasiğinin kahramanı Pinokyo'dan esinlenerek 13 yıl önce tasarladığı "Tahta Yürek" isimli ahşap hediyelik eşyanın hikayesini, tiyatroseverlerle buluşturdu.

İlkadım ilçesinde 70 metrekarelik atölyesinde çalışmalarını sürdüren ahşap oyma ustası ve tiyatro oyuncusu Murat Dölek, 2006 yılında yapımına başladığı ve geliştirip patentini aldığı, kafası kitap şeklinde, kalbi olan ve tek kolu bulunan "Tahta Yürek" isimli ahşap hediyelik eşyanın hikayesini sahneledi.

Gazi Sahnesi'ndeki tek kişilik oyunu hem yazıp hem oynayan, dekoru da kendisi tasarlayan Dölek, oyunda bir taraftan ahşaptan "Tahta Yürek" yaparken bir taraftan da doğruluk ve üretken olma konusunda mesajlar verdi. Dölek, oyunun sonunda hazır hale gelen Tahta Yürek'i izleyicilere hediye etti.- "İnsanın hayatında yaşayabildiklerinin hepsini Tahta Yürek ile canlandırabiliyorum"

Murat Dölek, oyunun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tahta Yürek"i tiyatro sahnesine taşımanın sevincini yaşadığını söyledi.

Tahta Yürek'in bir hikayesi bulunduğunu belirten Dölek, "İnsanın hayatında yaşayabildiklerinin hepsini Tahta Yürek ile canlandırabiliyorum. Dans eden, yürüyen, merdiven çıkan, ders çalışan, yani insanın yapabileceği hareketleri Tahta Yürek'e yansıtma gayretindeyim. Sadece bir hediyelik eşya değil, hikayesinin de olduğunu anlatmak için Tahta Yürek'i tiyatro oyunu haline getirdim." dedi.

Dölek, "Bunu çocukların, özellikle ailelerin görmesini çok arzuluyorum. Sahnede bir sanatçı nasıl üretim yapıyor, bunu insanların görmesini istedim. Pinokyo gibi Don Kişot gibi Tahta Yürek de artık tiyatro sahnesinde olacak." ifadelerini kullandı.

Tahta Yürek oyunu, yıl boyunca her hafta bir kez sahneye konacak.