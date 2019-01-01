Tahsisli bahçede sebze meyve yetiştirme modası

2000’li yılların başında belediyelerin öncülüğünde başlatılan hobi bahçelerine rağbet artıyor. İl ve ilçe belediyelerinin arazilerini parsellere ayırarak altyapısını tarıma uygun hale getirdikten sonra vatandaşların kullanımına açması ile başlayan hobi bahçesi geleneği yayılıyor. Özellikle meyve ve sebze fiyatlarındaki aşırı yükselme sonrası toprakla içli dışlı olmayı sevenlerin araştırmaya başladığı bu konuda acaba ülke genelinde hangi belediye neler yapıyor? İşte cevabı:

Sistem nasıl işliyor?

-Belediyeler kendi mülkiyetlerinde bulunan arazileri parsellere ayırıyor.

-Her biri 10 ila 80 metrekare arasında değişen bahçeler oluşturarak vatandaşların sebze-meyve yetiştiriciliğine imkân sağlanıyor.

-Bazı belediyeler hobi bahçesi için hak sahiplerini belirlerken hiçbir ücret talep etmiyor.

-Vatandaşlara kura ya da sıraya göre kullanım imkânı sunanların yanı sıra cüzi bir ücret karşılığı kiraya verenler de oluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Şehir genelinde beş hobi bahçesi yer alıyor. Ortak gider katılım payları belediye meclisleri tarafından belirlenen bahçelerden yararlanmanın şartları arasında, emekli olma ya da 50 yaşını geçmiş olmak var. Tahsis süresi üç yıl olan bahçeler ise Altınoluk Hobi Bahçesi, Beştepeler Hobi Bahçesi, Karpuzatan Hobi Bahçesi ve Cırgalan Hobi Bahçesi olarak sıralanıyor. 8 yıl önce açılan Selçuklu Hobi Bahçesi ise hak sahiplerine 10 yıllığına tahsis ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi

İl genelindeki hobi bahçelerinden yararlanmak için geçerli olan ilk kriter emekli olmak. Ayrıca şehit ve gazi yakınlarına öncelik tanınıyor. Hak sahiplerinden 267 lira aidat, 100 lira depozit olmak üzere yıllık toplam 367 lira ücret alınıyor. Bahçelerin olduğu yerde belediye tarafından yeme-içme hizmeti veriliyor.

Beykoz Belediyesi

Kendi meyve sebzesini yetiştirmek, doğayla buluşmak isteyenlerin adresi haline gelen Beykoz’daki hobi bahçeleri büyük rağbet görüyor. 20 dönümlük büyük ve bakımlı bir alanda yer alan hobi bahçelerinde yıllık kiralanabilen 50 metrekarelik 100 adet bahçe ve 6 metrekare kulübeleri, hayvan barınakları, kuş evleri, oyun alanları, çay bahçesi, kafeterya ve otopark bulunuyor. Başvurular çağrı merkezinden, belediyenin internet sitesinden ya da dilekçe ile yapılıyor. Başvuru yapan kişilere sıra numarası veriliyor. Yerler boşaldıkça sıradan yerleştirmeler yapılıyor. Hak sahipleriyle yıllık sözleşme yapılıyor ve birikme çok olmasın diye her kullanıcıya en fazla iki yıl kullanım hakkı veriliyor. Beykoz Belediyesi’nin hobi bahçelerini kullanmak için şu anda sırada bekleyen tam 797 kişi var.

Küçükçekmece Belediyesi

Atakent Mahallesi’ndeki yaklaşık 42 dönümlük alan 40 metrekare parsellere ayrılarak hobi bahçeciliği için uygun hale getirildi. Hak sahiplerinin kurayla belirlendiği hobi bahçelerinde kullanım hakkı bir yıl. Bu yılki kira bedeli ise 700 lira. Bir yıl içinde 70 metreküpten fazla su tüketenlerden ayrıca su bedeli tahsis ediliyor. Şehit, gazi ve birinci derece yakınlarından herhangi bir ücret alınmıyor. Küçükçekmece Hobi Bahçelerinde kullanıcılara ait olmak üzere üzeri gölgelikli ahşap malzeme sandıkları bulunuyor.

Arnavutköy Belediyesi

68 dönüm alan üzerinde oluşturduğu hobi bahçeleri yaklaşık 78 metrekarelik 200 parselden oluşuyor. Her birinde 6.5 metrekarelik ahşap kulübeler bulunan bahçeler hortum sulama sistemiyle döşenmiş durumda. Alan içinde ayrıca 78 araçlık otopark, çocuk oyun alanları, kafeterya, çay bahçesi gibi sosyal tesisler de bulunuyor. Hobi bahçelerinin 2019 yılı için kullanım ücreti bir ve iki yıl için bin lira, üç yıl ve üzeri için bin 200 lira olarak belirlendi. Belediye, bahçesiyle ilgilenmeye vakit bulamayanlar için de sulama, yabani ot temizleme, çapalama, elektrik kullanım gibi hizmetleri de belli bir ücret karşılığı veriyor. 2019 için tek sefere mahsus sulama hizmetinin bedeli 30, çapalama 55, belleme 160, yabani ot temizleme 110, ilaçlama 30, damlama sulama 260 lira olarak belirlendi. Yıllık elektrik tüketimi içinse 1 kontör 75 kuruş, 1 kontör su ise 6 lira üzerinden fiyatlandırılıyor.

Beylikdüzü Belediyesi

İlçenin kurucu belediye başkanı Vehbi Orakçı zamanında projelendirilen hobi bahçeleri, 15 bin metrekareye yayılan Umut Meyve Ormanı ve 144 bahçeden oluşuyor. Hobi bahçelerinin 10 parseli, bedensel ve zihinsel engelli vatandaşların rehabilitasyon sürecinde kullanılmak amacıyla Sağlık Müdürlüğü’ne, huzur evine ve alan yetersizliği nedeniyle hobi bahçesi yapılamayan devlet okullarına tahsis edilmiş durumda. İlçedeki 133 adet hobi bahçesi ise noter huzurunda yapılan çekiliş ile bir yıllığına halka ücretsiz tahsis ediliyor. Belediye, tahsis sahiplerine suyu, gübreyi, çapayı, fide terbiyesi için çıtayı ücretsiz olarak sağlıyor.

Çiftlik içinde tarım faaliyeti yapılıyor

İstanbulluların sağlıklı beslenmek ve stres atmak için soluk aldığı diğer hobi bahçelerinden önde gelenleri ise şunlar:

-Kurtköy Cavidan Hanım Çiftliği: Cavidan Hanım Çiftliği, göl kenarında 100 dönümlük bir alan üzerine kurulmuş bir tarım alanı. Çiftlikte hobi bahçelerinin yanı sıra özel meşe ormanı, göleti, yürüyüş parkurları, çiftlik hayvanlarının bulunduğu alanlar mevcut. Hobi bahçesini kiralayanlar, bir sene boyunca bu araziyi, zirai tarım ilacı, kimyasal gübre ve benzeri unsurları kullanmamak şartıyla kiralayabiliyor.

-Sultangazi Belediyesi Hobi Bahçesi: Mimar Sinan Kent Ormanı’ndaki hobi bahçeleri 70 metrekarelik alandan oluşuyor. Sultangazi hobi bahçelerinde 12’si seralı olmak üzere 56 adet bahçe yer alıyor. Hobi bahçeleri bir seneliğine kiraya veriyor.

Yeni projelerinde de hobi bahçesi olacak

İnşaat sektöründe 25 yıllık deneyimi ile Banu Evleri markasına yeni zincirler eklemeye hazırlanan Hasanoğlu Şirketler Grubu, hobi bahçesi geleneğini yeni projelerinde de devam ettirme kararı aldı.

Bu yıl Ispartakule’de iki, Bahçekent’te iki olmak üzere toplamda dört yeni projeye imza atacak olan şirket, aile odaklı olarak geliştirileceği alanlardan yüzde 10’unu hobi bahçeleri için ayıracak. Banu Evleri projelerinden ev alanlara organik tarım yapma imkânı sağlanmış olacak.

Özel sektör de bu işi yapıyor

Hobi bahçeleri oluşturma konusunda girişimde bulunan işadamları, bu yolla ekonomik bir değer oluşturmayı başardı. Ellerindeki toprakları hobi bahçesi boyutunda parselleyip, altyapısını uygun hale getirip belli bir süreliğine kiraya verenler yaptıkları işten memnun. İstanbul’da ağırlıklı olarak Pendik ve Beykoz’da bu alanda çalışma yapan şirketler, 55-60 metrekarelik parsellerden oluşan hobi bahçesini kiraya veriyor. Kira bedelleri üç taksitle ödenebiliyor. Hobi bahçelerinin yıllık ücreti standart bahçe için bin 600 lira, 4 metrekarelik kulübesi olan bahçeler için de 2 bin 300 lira. Kiracılar ise bir sene boyunca bu araziyi, zirai tarım ilacı, kimyasal gübre ve benzeri unsurları kullanmadan, istediği çiçek bahçesini kurmak için veya evinde tüketeceği sebzeleri üretmek için kullanabiliyor. İşin en renkli tarafı ise bahçeyi kiralayanların ücretsiz kullanabilecekleri bir piknik alanının varlığı. Yaz aylarında mangal gibi keyifli yemek planlarının bu alanda yapılmasına fırsat veriliyor.

Hobi bahçeli konut projeleri

-Banu Evleri Ispartakule

-Sinpaş Liva

-Göl Mahal

-Hobi Life

-Bahçe Tepe

-Pelican Hill Residence

Konut projelerinde de var

-Hobi bahçesi bulunmayan semtlerde ise konut projeleri devreye giriyor. Geçmişten bugüne bu alanda başarılı sonuçlar elde eden firmalar arasında HASANOĞLU, AKYAPI& MAKRO İNŞAAT, SİNPAŞ, YALÇINLAR GRUP, ATLANTİS GRUP ve KELEŞOĞLU HOLDİNG yer alıyor.