Tahrir El Şam 10 DEAŞ’lıyı idam etti

Tahrir El Şam örgütü, Suriye’nin İdlib şehrinde 10 DEAŞ militanını idam etti. Haber Tahrir El Şam örgütünü destekleyen Ebaa Haber Ajansı tarafından duyuruldu.

DEAŞ’ın kontrolündeki topraklar, Rusya’nın desteğindeki Suriye rejim güçleri ve ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin eline geçmişti. Tahrir El Şam örgütü, İdlib şehrinde 10 DEAŞ militanını idam etti. Örgütü destekleyen Ebaa Haber Ajansı, DEAŞ’lıların idamının DEAŞ’lı bir intihar saldırganının önceki gün İdlib’de bir restorana saldırarak 8 kişinin ölümüne sebep olmasına misilleme olduğunu kaydetti. DEAŞ ve daha önce El Kaide ile bağlantısı olan Nusra Cephesi ve Tahrir El Şam örgütlerinin yıllarca birbirlerine muhalif olduğu hatırlatıldı.

Tahrir El Şam’ın güvenlik sorumlusu Enis El-Şami, idamların DEAŞ mensuplarına caydırıcı ve adil bir ceza olduğunu, bu cezanın onları sersemlikten uyandırmasını umduğunu söyledi.