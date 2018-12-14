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Tahran'dan Pakistan'a doğal gaz hattında ABD ve Körfez'e suçlama

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, İran’ın Pakistan’la anlaşma sağladığı ancak hayata geçirilemeyen doğal gaz boru hattı projesinin ABD, Suudi Arabistan ve BAE tarafından engellendiğini öne sürdü

14 Aralık 2018 Cuma 15:59
Tahran'dan Pakistan'a doğal gaz hattında ABD ve Körfez'e suçlama

ANKARA (AA) - İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, İran’ın Pakistan’la anlaşma sağladığı ancak hayata geçirilemeyen doğal gaz boru hattı projesinin (IP) ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından engellendiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Zengene, IP doğal gaz boru hattı projesinin henüz hayata geçirilmemesinin ABD, Suudi Arabistan ve BAE'nin İslamabad hükümetine baskısından kaynaklandığını iddia etti.

Pakistan Petrol Bakanlığı'nın, iki ülke arasında 1998'de nihai anlaşması sağlanan projenin hayata geçirilmesi için şu ana kadar bir adım atmadığını ifade eden Zengene, "Proje kapsamında Pakistan'da bir kilometre dahi boru hattı inşa edilmedi. Pakistan, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin baskısı altında." dedi.

- IP Projesi

İran'dan başlayan Pakistan'dan geçen ve Hindistan'a kadar inşası yapılacak doğal gaz boru hattı projesi, ilk kez 1995'te planlanmıştı ancak 2013'te İran’a uygulanan yaptırımlar nedeniyle proje dondurulmuştu.

İran, hattın 900 kilometresini kendi topraklarında inşa etmiş, Pakistan toprakları üzerinden geçmesi gereken 700 kilometrelik hattın inşası ise yapılamamıştı. Rus enerji şirketi Gazprom söz konusu doğal gaz hattı ile ilgilendiğini açıklamıştı.

Rusya Enerji Bakanlığı'ndan eylülde yapılan açıklamada, Moskova'nın projenin deniz kısmına kapsamlı bir destek sağlayacağı duyurulmuştu.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:59
  1. Bijen Namdar Zengene
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