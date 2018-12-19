Tahran'dan BM'nin İran aleyhindeki kararına kınama

TAHRAN (AA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Birleşmiş Milletler'in (BM) Tahran yönetimi aleyhindeki kararını kınadı.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari'nin meclis kürsüsünden okuduğu komisyon açıklamasında, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen İran'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili karar tasarısı "çifte standartlı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "İran'ın terör saldırılarının kurbanı olduğu ve insan haklarının her yerden daha fazla İran muhalifleri tarafından ihlal edildiği" savunuldu.

BM Genel Kurulu'nda, önceki gün Kanada'nın sunduğu İran'daki insan hakları ihlallerini kınayan karar tasarısı 84 ülkenin oyuyla kabul edilmişti.

Kararda, İran'da devam eden insan hakları ihlallerinden "derin kaygı" duyulduğu belirtilerek, ülkede uluslararası standartlara uymayan yargılamalarla verilen yüksek sayıda idam kararı ve çocuklara idam cezası uygulanması kınanmıştı.

İşkence, kötü muamele, toplantı, gösteri yürüyüşü, ifade özgürlüğü ihlalleri, azınlıklara ve kadınlara ayrımcılık yapılması gibi uygulamaların da eleştirildiği kararda Tahran yönetimine bu konuları düzeltme çağrısı yapılmıştı.