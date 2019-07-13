Tahran’da silahlı saldırı: 1 ölü İran’ın başkenti Tahran’da kimliği belirsiz bir kişinin düzenlediği silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

İran’ın başkenti Tahran’da kimliği belirsiz bir kişinin düzenlediği silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA başkent Tahran’ın kuzeyinde kimliği belirsiz bir kişinin düzenlediği silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdiğini aktardı. Ajans tarafından yayınlanan haberde henüz saldırıya dair detaylı bilgi paylaşılmazken, polisin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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