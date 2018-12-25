Tahran'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 7 ölü
İran'ın başkenti Tahran'da üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.25 Aralık 2018 Salı 14:46
İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İslami Azad Üniversitesi yerleşkesi içinde devrilen otobüste bulunan öğrencilerden 7'sinin hayatını kaybettiğini, 28'inin yaralandığını söyledi.
Otobüstekilerin tamamının öğrenci olduğu belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
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