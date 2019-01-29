0553 313 94 23

Tahran'da köpek gezdirmek yasaklandı

29 Ocak 2019 Salı 11:31
Tahran'da köpek gezdirmek yasaklandı

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da köpek gezdirmek yasaklandı. Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, kamuya açık yerlerde köpek gezdirilmesinin yasaklandığını söyledi.

İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) konuşan Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, "Kamuya açık yerlerde köpek gezdirenlere yaptırım uygulanacak." dedi.

Umuma açık park-bahçe gibi yerlerde köpek gezdirilmesinin insanlarda korkuya neden olduğunu dile getiren Rahimi, otomobillerde de köpek taşınmasının yasak olduğunu, görülmesi durumunda polisin sert bir şekilde müdahale edeceğini kaydetti.

Söz konusu yasak geçtiğimiz günlerde Tahran'a bağlı Levasan ilçesinde parktaki kadına bir köpeğin saldırması sonrası ilçenin genel savcısının getirdiği yasakla gündeme gelmişti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:31
  1. iran
  2. köpek gezdirme yasağı
  3. Tahran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmanlıspor Süper Lig için kenetlendi
    1. Osmanlıspor Süper Lig için kenetlendi
    2. Galatasaray-Bursaspor maçı hangi..
    3. MÜSİAD AB Büyükelçileri toplantısı
    4. Erkek Milli Boks Takımı, Kastamonu'da..
    5. "Dünya ile rekabet ediyoruz"
    6. Türkiye'den büyük başarı! Otomobil..
    7. Savaş uçaklarının harekât sorumlusu..
    8. Mehmet Ekici, Ersun Yanal'la çıkışa..
    9. Ekonomi ikinci çeyrekle birlikte güç..
    10. Sözde peygambere kötü haber! Hepsi..
    11. BM Özel Raportörü Agnes Callamard,..
    12. Döner ve köfte standardında değişiklik
    13. Dünya şampiyonu Yasemin Adar'ın..
    14. Avrupa borsaları
    15. Hamsi ihracatı 9.5 milyon $ kazandırdı
    16. Erdoğan tepki göstermişti! Marketler..
    17. Kasımpaşa, düşüşe geçti
    18. Resmi açıklama bugün geldi! O..
    19. Tahran'da köpek gezdirmek yasaklandı
    20. Türkpatent’ten bir yılda 106 bin tescil
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı