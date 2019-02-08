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Tahran'da kadınların kaldığı cezaevinde olaylar çıktı

08 Şubat 2019 Cuma 23:59
Tahran'da kadınların kaldığı cezaevinde olaylar çıktı

TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'ın Veramin ilçesinde bulunan Gerçek Cezaevi'ndeki kadın tutuklular, çıkarılan af kararının kendilerini kapsamadığı gerekçesiyle olay çıkardı.

Reformist kanada yakınlığıyla bilinen Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gerçek Cezaevi'nde uyuşturucu suçlarından tutuklu kadınların, çıkarılan af kararının kendilerini kapsamadığı gerekçesiyle itiraza başladığını duyurdu.

Sadıki, yetkililere yönelik eleştirilerde bulunarak konuyla ilgili kimsenin bilgi vermediğini ancak tutukluların af yasasının kendilerini de kapsadığını öğrenince olayların sona erdiğini aktardı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde de cezaevinden dumanların çıktığı görülüyor.

- Mahkuma tedavi uygulanmadığı iddiası

Öte yandan İran'da etkin Gonabadi Tarikatı'na mensup Ali Rıza Revşen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkumların durumu kötüleşen bir tutukluya gerekli tedavinin uygulanmaması nedeniyle gösteriye başladığını ileri sürdü.

Revşen, güvenlik güçlerinin eylem yapan tutuklulara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini, tutukluların da buna karşı koymak ve gazın etkisini azaltmak için elbise ve battaniyelerini ateşe verdiğini iddia etti.




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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 23:59
  1. hapishane
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