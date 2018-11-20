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Tahran'da işçilerden "maaş" protestosu

İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce işçi maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi

20 Kasım 2018 Salı 15:48
Tahran'da işçilerden "maaş" protestosu

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce işçi maaş ve sosyal haklarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre (ILNA), İş Kanunu'nun mecliste kabulünün yıl dönümünde yüzlerce işçi Tahran'daki İşçi Sendikası binası önünde bir araya geldi.

Maaş ve sosyal haklarının iyileştirilmesini isteyen işçiler, "Maaşlarımızın arttırılması hakkımızdır", "Bizi düşünün pahalılığı önleyin" yazılı pankartlar açtı.

- "Üretici ve çalışanın başına ne geldiyse özelleştirmeden geldi"

İşçi Partisi Genel Başkanı Ali Rıza Mahcub, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki özelleştirme sistemini eleştirdi.

Mahcub, "Biz başından beri bu tarz bir özelleştirmenin karşısındaydık. Üretici ve çalışanın başına her ne geldiyse bu özelleştirmeden geldi." dedi.

Huzistan eyaletine bağlı Şuş İlçesindeki Heft Tepe Şeker Fabrikası işçilerinin 3 aydır maaşlarını alamadıklarını söyleyen Mahcub, işçilerin 16 günden bu yana düzenledikleri protestolara destek verdiklerini ifade etti.

Mahcub, "Sendikal protestolara emniyet güçleri müdahale etmemeli. Bu tarz gösteriler anayasaya uygundur." diye konuştu.

Son dönemde ülkede yaşanan pahalılıktan şikayet eden Mahcub, işçi maaşlarının arttırılması gerektiğini söyledi.

Mahcub ayrıca tüm hakların özel sektöre verildiğini ve bu nedenle işçi haklarının yok olduğunu savunarak, "Maalesef bugün medyadan tutun tüm imkanlar sermaye sahiplerinin eline geçmiştir." ifadesini kullandı.

- Tahran Üniversitesi öğrencilerinden işçilere destek

Öte yandan, Tahran Üniversitesi'nden bir grup öğrenci Heft Tepe Şeker Fabrikası işçilerine destek verdi. Öğrenciler üniversite kampüsünde "Hepimiz Heft Tepe işçisiyiz" yazılı pankartlar açtı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Şuş Savcısı Mustafa Naziri ise Şuş'ta gözaltına alınan 15 işçinin bugün serbest bırakıldığını açıkladı.

Huzistan'a bağlı Şuş'taki gösteriler 16'ncı gününde devam ederken, aynı eyalete bağlı Ahvaz kentindeki çelik fabrikası işçileri de 4 aydan bu yana maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle bir süre önce başlattıkları eylemi bugün Huzistan eyaleti valilik binası önüne taşıdı.


Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:48
  1. Heft Tepe Şeker Fabrikası
  2. İran İşçi Partisi Alirıza Mahcub
  3. işçi eylemleri

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