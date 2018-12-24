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Tahran'da iş kazaları her gün bir can alıyor

İran'ın başkenti Tahran'da iş kazasından dolayı hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 11 arttı

24 Aralık 2018 Pazartesi 14:57
Tahran'da iş kazaları her gün bir can alıyor

ANKARA (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da her gün neredeyse 1 kişi iş kazalarında hayatını kaybediyor.

Tahran Adli Tıp Kurumu Başkanı Mesud Kadıpaşa, İran takvimine göre yılın ilk 8 ayında 3'ü kadın olmak üzere 291 kişinin iş kazasından dolayı yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kadıpaşa, bunun geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artış anlamına geldiğini ifade etti.

İran Resmi Haber Ajansı İRNA'nın haberine göre, ölümlerin yüksekten düşme, yabancı bir cismin vücuda isabet etmesi, yangın ve oksijen yetersizliği gibi nedenlerden kaynaklandığını aktaran Kadıpaşa, güvenlik önlemlerine uyulması halinde ölümlerin ciddi oranda azalacağını vurguladı.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 14:57
  1. iran
  2. mesud kadıpaşa

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