0553 313 94 23

Tahran'da "İran-Avrupa Finans ve Ticaret Mekanizması" kurumu kuruldu

19 Mart 2019 Salı 21:36
Tahran'da "İran-Avrupa Finans ve Ticaret Mekanizması" kurumu kuruldu

İSTANBUL (AA) - İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki ticareti kolaylaştırma amacıyla İran, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın bir süredir üzerinde çalıştığı INSTEX olarak adlandırılan mekanizmanın İran ayağı, Tahran'da "İran-Avrupa Finans ve Ticaret Mekanizması" adıyla kuruldu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran ve sözü edilen ülkelerden uzmanların çalışmaları sonucu başkent Tahran'da "İran-Avrupa Finans ve Ticaret Mekanizması" kuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamış, diğer ülkeler ise ABD olmaksızın anlaşmayı sürdüreceklerini belirtmişti. ABD'nin ekonomik yaptırımları yeniden devreye sokması ve petrol ihracatına sınırlama getirmesiyle İran, anlaşmadan kaynaklı çıkarlarının sağlanmaması durumunda anlaşmadan ayrılacağını duyurmuştu. Tahran yönetimi, Avrupa ile Özel Ödeme Aracı (Special Purpose Vehicle-SPV) mekanizması kurulması için görüşmeler yürütürken, Avrupa ülkeleri de İran'dan kara para ve terörizmin finansmanının önlenmesini içeren FATF'ı kabul etmesini istemişti. İran'da halen FATF tasarısı tartışılmaya devam ederken Tahran yönetimi Avrupa'nın ticareti kolaylaştırmak için somut adım atmadığını öne sürüyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 21:36
  1. INSTEX
  2. iran
  3. İran-Avrupa Finans ve Ticaret Mekanizması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Libya'ya 500 bin dolar yardım taahhüdü
    1. ABD'den Libya'ya 500 bin dolar yardım..
    2. Kırklareli’nde Kapalı Pazar ve Fuar..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan engelli..
    4. New York'ta başörtülü kadına..
    5. Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa rekoru
    6. Papa'dan skandal karar! Tacizci..
    7. Milli Savunma Bakanı Akar, Şırnak..
    8. HDP'nin Siirt mitingi
    9. OKA yönetimi Amasya’da toplandı
    10. Seyir halindeki otomobil alev aldı
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milletin..
    12. Meksika Devlet Başkanından yeniden..
    13. Almanya'da PKK yandaşları devlet radyo..
    14. Kırşehir'de otomobille tır çarpıştı: 3..
    15. GÜNCELLEME - İran'daki "Çarşamba Suri"..
    16. İsrail Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı
    17. PSG'nin CAS'a yaptığı itiraz kabul..
    18. GÜNCELLEME - Çorum'da "torbacı"..
    19. Diyarbakır'ın iki ilçesi doğal gaza..
    20. İsrail askerleri 10 yaşındaki çocuğu..
    21. Bakan Albayrak, baba ocağı..
    22. Tahran'da "İran-Avrupa Finans ve..
    23. Melih Gökçek'ten olay Mansur Yavaş..
    24. "Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak"
    25. Jandarmadan narkotik ve hırsızlık..
    26. AK Parti'nin Üsküdar mitingi
    27. Nazarbayev bölge liderleriyle görüştü
    28. Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı..
    29. Erdoğan engelli basketbolcuya cevap..
    30. "Kırım Rusya'nın saldırganlığına karşı..
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    Paranın musluğu kesildi, Cüneyt Özdemir çıldırdı
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!