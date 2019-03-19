Tahran'da "İran-Avrupa Finans ve Ticaret Mekanizması" kurumu kuruldu

İSTANBUL (AA) - İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki ticareti kolaylaştırma amacıyla İran, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın bir süredir üzerinde çalıştığı INSTEX olarak adlandırılan mekanizmanın İran ayağı, Tahran'da "İran-Avrupa Finans ve Ticaret Mekanizması" adıyla kuruldu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran ve sözü edilen ülkelerden uzmanların çalışmaları sonucu başkent Tahran'da "İran-Avrupa Finans ve Ticaret Mekanizması" kuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya) arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamış, diğer ülkeler ise ABD olmaksızın anlaşmayı sürdüreceklerini belirtmişti. ABD'nin ekonomik yaptırımları yeniden devreye sokması ve petrol ihracatına sınırlama getirmesiyle İran, anlaşmadan kaynaklı çıkarlarının sağlanmaması durumunda anlaşmadan ayrılacağını duyurmuştu. Tahran yönetimi, Avrupa ile Özel Ödeme Aracı (Special Purpose Vehicle-SPV) mekanizması kurulması için görüşmeler yürütürken, Avrupa ülkeleri de İran'dan kara para ve terörizmin finansmanının önlenmesini içeren FATF'ı kabul etmesini istemişti. İran'da halen FATF tasarısı tartışılmaya devam ederken Tahran yönetimi Avrupa'nın ticareti kolaylaştırmak için somut adım atmadığını öne sürüyor.



