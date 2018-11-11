Tahran'da 20 yaşındaki genç, bakanlık önünde kendini yaktı

İran'ın başkenti Tahran'da 20 yaşlarındaki genç bir adam, Çalışma Bakanlığı binası önünde kendisini yaktı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, sabah saatlerinde Tahran'daki Çalışma Bakanlığı binası önünde üzerine benzin dökerek kendini yakan 20 yaşlarındaki kişi ağır yaralandı.

Eylemin sebebi, ailevi sorunlar

Tahran polisinden alınan bilgiye göre, ismi açıklanmayan vatandaşın ailevi sorunları nedeniyle çalıştığı binanın önünde böyle bir eyleme giriştiği belirtildi.

Ağır yaralanan İranlı genç, tedavi için hastaneye kaldırıldı.