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"Tahran'da 21 bin riskli bina var"

Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, kentte 21 bin riskli bina bulunduğunu, özellikle 243'ünün durumunun endişe verici boyutta olduğunu söyledi

15 Ocak 2019 Salı 11:42
"Tahran'da 21 bin riskli bina var"

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıyan 21 bin bina olduğu açıklandı.

Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, başkentte düzenlediği basın toplantısında, "Tahran'da güvenlik riski taşıyan çok sayıda bina bulunuyor. Binaların 21 bini yüksek riskli, bunlardan 243'ünün durumu endişe verici boyutta." dedi.

Riskli bina sahiplerine gerekli tebligatların ulaştırıldığını dile getiren Devletabadi, konuyla ilgili incelemelerin Plasko İş Merkezi'nin çökmesinin ardından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tahran'ın önemli iş merkezlerinden Plasko, 19 Ocak 2017'de çıkan yangın sonucu çökmüştü.

Şehrin merkezinde yer alan 17 katlı binanın enkazının kaldırılması yaklaşık 15 gün sürmüş, olayda 16'sı itfaiye eri, 26 kişi hayatını kaybetmişti.


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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:42
  1. riski taşıyan bina
  2. Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi

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